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В Армении стали доступны услуги Starlink
28.03.2025 12:15
«Услуга Starlink уже доступна в Армении и обеспечивает быстрый и надежный доступ к спутниковому интернету как в городах, так и в самых отдаленных селах и труднодоступных регионах», — написал на своей странице в Facebook министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян.
По его словам, этот важный шаг стал возможен в результате совместной и целенаправленной работы Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, компании Starlink и государственных партнеров.
В Грузии Starlink доступен с 2023 года.
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