

Разъяснения Национального банка Грузии по вопросу VISA и Mastercard

28.03.2025 16:57





Национальный банк Грузии работает над проектом, который снизит влияние Visa и Mastercard.



Об этом 27 марта заявила вице-президент Национального банка Грузии Экатерине Галдава в парламенте на заседании комитетов по евроинтеграции и отраслевой экономике и экономической политике партии «Грузинская мечта».



На вышеупомянутой сессии депутат от «Грузинской мечты» Вако Турнава попросил ее объяснить населению, почему открытый банкинг (Open Banking) — это хорошо.



Открытый банкинг подразумевает непосредственный обмен информацией между различными финансовыми учреждениями с использованием электронных технологий по инициативе пользователя. Технология открытого банкинга используется в разных странах.



В свою очередь, Вако Турнава является основателем Keepz, первой в Грузии финтех-компании, получившей лицензию на открытый банкинг.



«Честно говоря, с тех пор, как я пришла [в НБГ], я уже год пытаюсь лучше понять этот открытый банкинг и почему он не работает так, как должен. Иногда я пытаюсь свалить вину на то, что он был децентрализован, а не централизован, то есть не под эгидой Национального банка. Иногда вместе с госпожой Натией [Турнава] и правлением мы ведем эти дискуссии о том, что можно было бы сделать лучше, чтобы сделать этот открытый банкинг более централизованным. В настоящее время это находится в руках банковской ассоциации», — сказала Галдава.



После этого Вако Турнава задал вице-президенту Национального банка Грузии уточняющий вопрос и отметил, что VISA и Mastercard взяли с Грузии сотни миллионов лари в виде комиссий.



«Я только что посмотрел последнюю статистику, и примерно VISA и Mastercard вывели из страны сотни миллионов лари в виде комиссий. Вопрос в том, приведет ли включение открытого банкинга к тому, что эти деньги больше не будут покидать страну, а, наоборот, будут циркулировать в нашей экономике», — спросил Вако Турнава.



В ответ Екатерина Галдава заявила, что Нацбанк работает над проектом, который позволит снизить влияние Visa и Mastercard на переводы в лари.



«Мы работаем над проектом Switch national card processor. Помимо открытого банкинга, он снизит влияние Visa и Mastercard на платежи и переводы в лари. Мы работаем над этим, и на создание Switch уйдет не менее года. Это непростой проект. Мы пытаемся немного снизить нашу зависимость от бизнеса связанного с

картами. Мы имеем в виду, что наш менталитет и население должны измениться в сторону более грамотного владения счетом, они должны лучше понимать, что использование их счета будет намного безопаснее, и нам не обязательно иметь карту везде», — сказала Галдава.



После того, как вышеупомянутое обсуждение получило отклик и среди части общественности возникло мнение, что «Грузинская мечта» может готовиться к отключению от SWIFT, Вако Турнава выступил с дополнительным разъяснением.



SWIFT — ассоциация финансовых учреждений, основанная в 1973 году со штаб-квартирой в Бельгии. Он считается Национальным банком Бельгии, который сотрудничает с другими крупными центральными банками, включая Федеральную резервную систему США, Банк Англии и Европейский центральный банк.



Однако SWIFT не является банком в традиционном смысле, используемым для перевода средств. Это безопасная система, которая объединяет 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях. SWIFT предоставляет банкам информацию о совершении транзакции. Проще говоря, эта система обеспечивает денежные транзакции между банками.



Разъяснение Национального банка Грузии

По данным Нацбанка, информация о планах ограничить деятельность платежных систем VISA и MASTERCARD в Грузии является дезинформацией.



Как заявляет НБГ, одной из его функций является содействие безопасному, стабильному и эффективному функционированию платежной системы.



«Для выполнения этой функции Национальный банк постоянно стремится развивать платежную систему страны, повышать ее доступность, эффективность и безопасность, а также создавать в этой сфере конкурентную среду. В частности, Национальный банк самостоятельно развивает платежную инфраструктуру, готовит предложения по внесению изменений в законодательство, а также сотрудничает с ведущими мировыми технологическими компаниями, включая международные карточные системы Visa и Mastercard.



Эти компании представлены в Грузии уже более 25 лет и вносят значительный вклад в развитие платежного сектора страны, что стало одним из основных драйверов роста безналичных платежей в Грузии. В рамках сотрудничества с Visa и Mastercard периодически внедряются новые продукты, в том числе возможности трансграничных переводов.



Однако развитие финансовых технологий позволило ведущим мировым традиционным платежным системам повысить свою эффективность, в частности, была создана система нового поколения – система мгновенных платежей, которая уже внедрена более чем в 120 странах. Эти системы работают без использования карт и имеют возможность предложить конечному пользователю способ оплаты, аналогичный платежам по карте, в некоторых случаях с большими преимуществами, такими как более низкие транзакционные издержки и немедленная доступность средств для получателя перевода.



Несколько лет назад Национальный банк совместно с Всемирным банком начал работу над проектом по внедрению системы мгновенных платежей. Данная система станет доступна населению и представителям бизнеса со второй половины 2026 года. Более того, данная система будет способствовать дальнейшему развитию так называемых услуг открытого банкинга, предлагаемых в Грузии финтех-компаниями, зарегистрированными Национальным банком со статусом поставщиков платежных услуг.



Следует отметить, что создание Института поставщиков небанковских платежных услуг и продвижение услуг «Открытого банкинга» является одним из требований Соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом, которое было полностью реализовано посредством законодательных поправок, внесенных в 2022 году.



Синергия мгновенных платежей и открытых банковских услуг позволит потребителям и частным лицам получать услуги, соответствующие их потребностям и доступные. Следует отметить, что, несмотря на достаточно высокий уровень развития карточных платежей в Грузии, этот способ оплаты все еще не так широко доступен для малых предпринимателей из-за высокой комиссии за свои услуги. Именно эта система мгновенных платежей в сотрудничестве с финтех-компаниями повысит доступность электронных платежей в секторе, где в настоящее время отсутствует эта услуга.



Дополнительно следует отметить, что новая платежная система будет работать на основе международных стандартов и совместима со схемами Единой зоны европейских платежей (SEPA), что позволит нам интегрировать платежную систему нашей страны с европейской платежной системой после присоединения Грузии к географической зоне SEPA.



«Мы хотели бы уточнить, что вышеуказанные некарточные и традиционные карточные (VISA, Master Card, American Express) платежные схемы действуют и будут действовать параллельно в Грузии, а также в ведущих странах мира, что создаст большую конкуренцию в платежном секторе и предоставит потребителям широкий выбор возможностей», — говорится в заявлении.





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