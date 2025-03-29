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Подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным банком Грузии и Центральным банком Китая
29.03.2025 15:55
Национальный банк Грузии и Центральный банк Китая подписали Меморандум о взаимопонимании с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Информацию об этом распространяет Национальный банк Грузии.
Соглашение подписали президент Национального банка Грузии Натия Турнава и президент Центрального банка Китая Пан Гонгшэнг.
Меморандум предусматривает тесное сотрудничество для решения общих проблем в мировой финансовой среде, снижения системных рисков, развития торговых и деловых отношений между двумя странами, а также укрепления финансовой стабильности.
«Подписанием меморандума стороны договорились о сотрудничестве между центральными банками двух стран в сфере денежно-кредитной политики, а также об обмене информацией и опытом в сферах финансовых технологий, платежных систем и развития рынка ценных бумаг.
Кроме того, в рамках сотрудничества НБГ и Центральный банк Китая будут реализовывать совместные проекты и содействовать развитию банковских услуг между двумя странами», — говорится в сообщении.
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