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С сегодняшнего дня реализация табачных изделий в Грузии разрешена только в стандартизированной упаковке
01.04.2025 10:38
С сегодняшнего дня реализация табачных изделий в Грузии будет разрешена только в простой, стандартизированной упаковке.
Согласно закону, все бренды обязаны использовать единую упаковку стандартного цвета, на которой будут указаны только название бренда и подвид, а также медицинские предупреждения и другая необходимая информация.
«Простая упаковка направлена на снижение привлекательности табачных изделий, особенно среди подростков и молодежи. В рамках государственной программы мониторинга исполнения закона о контроле табака в феврале уже были зафиксированы факты вывода некоторыми производителями табачной продукции для реализации в торговых сетях сигарет в простой упаковке. А с 1 апреля на все нарушения последует соответствующее реагирование. Штрафная санкция в данном случае составляет 5000 лари», — говорится в информации, распространенной Альянсом контроля табака.
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