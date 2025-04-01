

С сегодняшнего дня реализация табачных изделий в Грузии разрешена только в стандартизированной упаковке

01.04.2025 10:38





С сегодняшнего дня реализация табачных изделий в Грузии будет разрешена только в простой, стандартизированной упаковке.



Согласно закону, все бренды обязаны использовать единую упаковку стандартного цвета, на которой будут указаны только название бренда и подвид, а также медицинские предупреждения и другая необходимая информация.



«Простая упаковка направлена ​​на снижение привлекательности табачных изделий, особенно среди подростков и молодежи. В рамках государственной программы мониторинга исполнения закона о контроле табака в феврале уже были зафиксированы факты вывода некоторыми производителями табачной продукции для реализации в торговых сетях сигарет в простой упаковке. А с 1 апреля на все нарушения последует соответствующее реагирование. Штрафная санкция в данном случае составляет 5000 лари», — говорится в информации, распространенной Альянсом контроля табака.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





