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Швейцария заморозила еще до 1,8 млрд долларов российских активов
01.04.2025 20:02
По данным Bloomberg, Швейцария заморозила российские активы на сумму еще 1,8 млрд долларов, в результате чего общая сумма замороженных российских активов достигла 8,4 млрд долларов.
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (Seco) заявил, что увеличение суммы связано с расследованием отмывания денег и дополнительной заморозкой средств.
В частности, как сообщает Bloomberg, Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против России по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег, что привело к временной заморозке ее средств.
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