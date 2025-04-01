

Швейцария заморозила еще до 1,8 млрд долларов российских активов

01.04.2025 20:02





По данным Bloomberg, Швейцария заморозила российские активы на сумму еще 1,8 млрд долларов, в результате чего общая сумма замороженных российских активов достигла 8,4 млрд долларов.



Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (Seco) заявил, что увеличение суммы связано с расследованием отмывания денег и дополнительной заморозкой средств.



В частности, как сообщает Bloomberg, Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против России по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег, что привело к временной заморозке ее средств.





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