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Forbes: состояние Бидзины Иванишвили – 2,7 миллиардов долларов
01.04.2025 22:36
По данным Forbes, Бидзина Иванишвили потерял 2,2 миллиарда долларов, а его состояние сократилось до исторического минимума.
Грузинский олигарх занимает 1301-е место в рейтинге.
В 2024 году его состояние оценивалось в 4,9 млрд долларов.
В объяснении не указывается, что стало причиной столь резкого снижения оценки имущества Иванишвили.
Согласно же индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Иванишвили оценивается в 7,35 млрд долларов. Олигарх занимает в этом списке 421-е место.
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