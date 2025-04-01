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Forbes: состояние Бидзины Иванишвили – 2,7 миллиардов долларов


01.04.2025   22:36


По данным Forbes, Бидзина Иванишвили потерял 2,2 миллиарда долларов, а его состояние сократилось до исторического минимума.

Грузинский олигарх занимает 1301-е место в рейтинге.

В 2024 году его состояние оценивалось в 4,9 млрд долларов.

В объяснении не указывается, что стало причиной столь резкого снижения оценки имущества Иванишвили.

Согласно же индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Иванишвили оценивается в 7,35 млрд долларов. Олигарх занимает в этом списке 421-е место.


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