

Авиакомпания easyJet запустила рейсы из Лондона и Милана в Тбилиси

02.04.2025 12:53





Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet запустил первые рейсы из Великобритании и Италии в Грузию.



Вчера поздно вечером авиакомпания перевезла 175 пассажиров из лондонского аэропорта Лутон в Тбилисский аэропорт имени Шота Руставели на самолете A320 neo и 172 пассажира из миланского аэропорта Мальпенса.



Авиакомпания easyJet запустила прямые регулярные рейсы в Грузию одновременно по трем направлениям, в общей сложности шестью частотами в неделю. 31 марта авиакомпания выполнила свой первый прямой рейс из Женевы в Тбилиси, соединив Грузию со Швейцарией по кратчайшему прямому маршруту.



Объединение аэропортов Грузии при участии министерства экономики и устойчивого развития провело интенсивные переговоры относительно деятельности авиакомпании в Грузии.



Авиакомпания easyJet была основана 29 лет назад и в настоящее время выполняет рейсы более чем в 1000 пунктов назначения в 35 странах.





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