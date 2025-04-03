

Урсула фон дер Ляйен: Тарифы Трампа - тяжелый удар по мировой экономике

03.04.2025 10:44





Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что тарифы Трампа — это серьезный удар по мировой экономике.



«Заявление президента Трампа о введении тарифов, в том числе в отношении Евросоюза, является серьезным ударом по мировой экономике. Мы должны четко понимать огромные последствия: мировая экономика пострадает в огромной степени, неопределенность усилится и приведет к дальнейшему росту протекционизма. Последствия будут серьезными для миллионов людей по всему миру», — заявила фон дер Ляйен.



Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что тарифы Трампа затронут потребителей и предприятия, которые обычно платят дополнительные налоги после введения таких мер.



«Весь бизнес, большой и малый, пострадают с первого дня. Особенно пострадают самые уязвимые граждане. Расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут. Более того, в этом беспорядке, похоже, нет порядка — нет четкого пути через сложность и хаос, которые создаются, поскольку затронуты все основные торговые партнеры», — отметила фон дер Ляйен.



Она также рассказал об ответных мерах на тарифы Трампа, заявив, что Европа «уже завершает подготовку первого пакета в ответ на первые пошлины на сталь» и готовит дополнительные ответные меры на случай провала переговоров.



«Я знаю, что многие из вас разочарованы нашим старейшим союзником. Мы должны подготовиться к последствиям, которые это неизбежно будут. Мы едины в одном: если вы выступаете против одного из нас, вы выступаете против нас всех. Наше единство — наша сила», — заявила председатель Европейской комиссии.





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