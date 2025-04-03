

Годовой уровень инфляции в марте составил 3,5%

03.04.2025 15:48





В марте 2025 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,1 процента, а уровень годовой инфляции — 3,5 процента. Информацию об этом публикует Национальная служба статистики Грузии.



Что касается базовой инфляции, то, по данным «Грузстата», этот показатель в марте 2025, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года года составил 2,4 процента, а годовой базовой инфляции без учета табака также был определен на уровне 2,4 процента.



«Основное влияние на формирование показателя месячной инфляции оказало изменение цен в следующих группах:



продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 2,8 процента, что отразилось на месячной инфляции в 0.93 процентных пунктах. Цены выросли на следующие подгруппы: овощи и бахчевые (7,4%), сахар, джем и другие сладости (6,0%), хлеб и хлебопродукты (4,8%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (3,6%), фрукты и виноград (3,0%), кофе, чай и какао (2,4%), рыба (1,7%), растительное масло и жиры (1,1%), мясо и мясопродукты ( 0,7%). При этом цены снизились на подгруппу молока, сыра и яиц (-0,3 процента). Здравоохранение: цены в группе выросли на 1,7%, что отразилось на ежемесячной инфляции в 0,15 процентных пунктах.



Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 6.6 процента, что отразилось на месячной инфляции в 2.2 процентных пунктах. Цены выросли на следующие подгруппы: овощи и бахчевые (21.3 %), растительное масло и жиры (16.4 %), кофе, чай и какао (14.4 %), сахар, джем и другие сладости (10.8 %), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (7.8 %), хлеб и хлебопродукты (5.2 %), рыба (3.5 %), молоко, сыра и яйца (2.8%), мясо и мясопродукты (1.4 %). При этом цены снизились фрукты и виноград (-3.3%). Здравоохранение: цены в группе выросли на 8.8 %, что отразилось на ежемесячной инфляции в 0.74 процентных пунктах», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





