|
|
|
Годовой уровень инфляции в марте составил 3,5%
03.04.2025 15:48
В марте 2025 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,1 процента, а уровень годовой инфляции — 3,5 процента. Информацию об этом публикует Национальная служба статистики Грузии.
Что касается базовой инфляции, то, по данным «Грузстата», этот показатель в марте 2025, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года года составил 2,4 процента, а годовой базовой инфляции без учета табака также был определен на уровне 2,4 процента.
«Основное влияние на формирование показателя месячной инфляции оказало изменение цен в следующих группах:
продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 2,8 процента, что отразилось на месячной инфляции в 0.93 процентных пунктах. Цены выросли на следующие подгруппы: овощи и бахчевые (7,4%), сахар, джем и другие сладости (6,0%), хлеб и хлебопродукты (4,8%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (3,6%), фрукты и виноград (3,0%), кофе, чай и какао (2,4%), рыба (1,7%), растительное масло и жиры (1,1%), мясо и мясопродукты ( 0,7%). При этом цены снизились на подгруппу молока, сыра и яиц (-0,3 процента). Здравоохранение: цены в группе выросли на 1,7%, что отразилось на ежемесячной инфляции в 0,15 процентных пунктах.
Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 6.6 процента, что отразилось на месячной инфляции в 2.2 процентных пунктах. Цены выросли на следующие подгруппы: овощи и бахчевые (21.3 %), растительное масло и жиры (16.4 %), кофе, чай и какао (14.4 %), сахар, джем и другие сладости (10.8 %), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (7.8 %), хлеб и хлебопродукты (5.2 %), рыба (3.5 %), молоко, сыра и яйца (2.8%), мясо и мясопродукты (1.4 %). При этом цены снизились фрукты и виноград (-3.3%). Здравоохранение: цены в группе выросли на 8.8 %, что отразилось на ежемесячной инфляции в 0.74 процентных пунктах», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна