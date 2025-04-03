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Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подпишут меморандум по «зеленой» энергетике
03.04.2025 22:41
Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подпишут меморандум по зеленой энергетике
Завтра в Баку будет подписан меморандум о сотрудничестве в области "зеленой" энергетики между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, проект предусматривает передачу электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане, в Турцию и далее в Европу.
Документ будет подписан в рамках 11-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.
Байрактар отметил, что в рамках проекта будут созданы новые линии электропередачи.
"Этот проект внесет существенный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения Турции и Европы", - отметил Байрактар.
Отметим, что проект меморандума был согласован 7 февраля 2025 года в Стамбуле на третьей встрече заместителей министров энергетики четырех стран.
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