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Посольство Польши предупредило о рисках инвестиций в недвижимость Батуми


04.04.2025   20:58


Посольство Польши в Грузии предупредило граждан страны о рисках инвестирования в недвижимость в Батуми. В заявлении дипмиссии говорится о росте числа жалоб от польских инвесторов, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками.

«Рекомендуем проявлять особую осторожность при принятии инвестиционных решений. Перед покупкой важно тщательно анализировать компетентность и надежность застройщика, опираясь на его предыдущие проекты», — отмечается в сообщении.

Посольство также указывает на сложную политико-экономическую ситуацию в Грузии и уровень развития инфраструктуры Батуми. В дипмиссии предупреждают, что возможности поддержки пострадавших ограничены, а единственным вариантом остается судебное разбирательство, которое может затянуться и не гарантирует положительного исхода.

Других деталей в заявлении не приводится. Грузинские СМИ о фактах обмана польских инвесторов в Батуми не сообщали.


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