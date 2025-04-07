

60 новых зон ожидания общественного транспорта установят в Тбилиси

07.04.2025 19:15





В столице до 31 декабря 2025 года планируют установить 60 новых зон ожидания общественного транспорта, пишет издание BPN.



Ширина 40 остановок составит 3 метра, еще 20 — 4,5 метра. Сейчас идет исследование по оценке стоимости работ. Судя по иллюстрациям, на новых остановках также будут размещены карты движения общественного транспорта.



Это не первая в последнее время новость о благоустройстве остановок в Тбилиси.



В марте агентство транспорта и городского развития сообщило, что на остановках общественного транспорта без электронных табло с информацией о прибытии автобусов появились специальные информационные наклейки с номерами остановок и QR-кодами.





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