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60 новых зон ожидания общественного транспорта установят в Тбилиси
07.04.2025 19:15
В столице до 31 декабря 2025 года планируют установить 60 новых зон ожидания общественного транспорта, пишет издание BPN.
Ширина 40 остановок составит 3 метра, еще 20 — 4,5 метра. Сейчас идет исследование по оценке стоимости работ. Судя по иллюстрациям, на новых остановках также будут размещены карты движения общественного транспорта.
Это не первая в последнее время новость о благоустройстве остановок в Тбилиси.
В марте агентство транспорта и городского развития сообщило, что на остановках общественного транспорта без электронных табло с информацией о прибытии автобусов появились специальные информационные наклейки с номерами остановок и QR-кодами.
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