

Международные валютные резервы увеличились на 76,8 млн долларов США - НБГ

07.04.2025 21:34





По состоянию на март 2025 года международные валютные резервы Грузии увеличились на 76,8 млн долларов США и составили 4,3 млрд долларов США. Информацию опубликовал Национальный банк.



«Международные валютные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны. Долгосрочная политика Национального банка всегда была направлена на накопление международных резервов и эффективное управление резервными активами. По состоянию на март 2025 года доля золота в общем объеме международных валютных резервов составляет 16,6% (714,9 млн долларов США). В связи с ростом цены на золото, по данным за март, объем резервов увеличился на 64,4 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем. Примечательно, что с момента покупки золота стоимость монетарного золота выросла примерно на 195 млн долларов США, что подчеркивает обоснованность стратегии диверсификации резервов Национального банка. Национальный банк Грузии опубликует обновленные данные об официальных международных резервах 7 мая 2025 года», — говорится в сообщении Нацбанка.





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