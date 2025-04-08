

Трамп отверг предложение ЕС установить нулевые тарифы на промышленную продукцию

08.04.2025 11:46





Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Евросоюза ввести нулевые пошлины на промышленную продукцию. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По сообщению СМИ, США требуют от Брюсселя увеличения импорта американских энергоносителей.



По словам Дональда Трампа, Европа должна закупать энергоресурсы в объемах, эквивалентных балансу торгового дефицита между США и Евросоюзом. В этом случае этот недостаток будет быстро устранен.



Дональд Трамп заявил, что считает торговые отношения между Вашингтоном и Брюсселем несправедливыми.



«Они не покупают наши автомобили, они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они ничего у нас не покупают», — сказал Трамп.







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