

США установили 104% пошлины на китайские товары

08.04.2025 21:37





США вводят пошлины в размере 104% для Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%, сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в Х. Такую же информацию приводит и Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.



«Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени, поскольку Китай не снял ответные меры», — сообщил Лоуренс.



Взимать пошлины начнут с 0:01 9 апреля, как и в случае с другими странами, против которых тоже введены зеркальные тарифы.



2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин в отношении товаров из десятков стран. Уже начала действовать базовая ставка в 10%, но для некоторых государств тариф будет выше. В частности, для Китая была объявлена пошлина в 34% — и Пекин ввел такую же в ответ.





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