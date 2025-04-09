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ЕС вводит ответный 25%-ый тариф в отношении США


09.04.2025   21:14


Евросоюз вводит ответные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 22 миллиарда евро. Новые тарифы вступят в силу с 15 апреля.

После нескольких недель консультаций страны-члены ЕС, Еврокомиссия и представители промышленности достигли соглашения.

В перечень продукции, на которую распространяются пошлины, входят:

– алюминий и сталь,
– табак,
– миндаль,
– апельсиновый сок,
– соевые бобы,
– мясо птицы,
– яхты.

Однако под давлением Франции и Ирландии из списка исключили американский бурбон.

Введение 25% пошлины — первый шаг Евросоюза в ответ на действия США, где в марте администрация Белого дома ввела тарифы на алюминий и сталь из ЕС на сумму 26 миллиардов евро.

Кроме того, Дональд Трамп ранее установил 25% таможенный тариф на автомобили, импортируемые из ЕС, и 20% на другие товары.

Еврокомиссия уже работает над вторым этапом ответных тарифов, подробности которого станут известны на следующей неделе.


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