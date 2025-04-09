

ЕС вводит ответный 25%-ый тариф в отношении США

09.04.2025 21:14





Евросоюз вводит ответные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью 22 миллиарда евро. Новые тарифы вступят в силу с 15 апреля.



После нескольких недель консультаций страны-члены ЕС, Еврокомиссия и представители промышленности достигли соглашения.



В перечень продукции, на которую распространяются пошлины, входят:



– алюминий и сталь,

– табак,

– миндаль,

– апельсиновый сок,

– соевые бобы,

– мясо птицы,

– яхты.



Однако под давлением Франции и Ирландии из списка исключили американский бурбон.



Введение 25% пошлины — первый шаг Евросоюза в ответ на действия США, где в марте администрация Белого дома ввела тарифы на алюминий и сталь из ЕС на сумму 26 миллиардов евро.



Кроме того, Дональд Трамп ранее установил 25% таможенный тариф на автомобили, импортируемые из ЕС, и 20% на другие товары.



Еврокомиссия уже работает над вторым этапом ответных тарифов, подробности которого станут известны на следующей неделе.







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