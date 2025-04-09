

Трамп отложил введение масштабных пошлин на 90 дней

09.04.2025 22:09





США на 90 дней взяли паузу на введение масштабных пошлин против торговых партнеров. На этот срок будет действовать пошлина в 10%, объявил президент Дональд Трамп в Truth Social.



«Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно», — написал политик.



Это связано с тем, что более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, они «не предприняли никаких ответных мер», объяснил Трамп.



Он подчеркнул, что Пекин поступил иначе и ввел ответные пошлины, а потому для Китая пошлина повышается до 125%.



«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно», — написал он.



Президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, «когда он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.



Днем ранее, 8 апреля, Трамп поднял пошлины для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





