

Производителей молочной продукции предупредили о масштабной проверке

10.04.2025 20:03





В Грузии с начала года провели около 4,8 тыс. проверках на предприятиях по производству молочных продуктов и в объектах их реализации, нарушения выявили в 3,4% случаях. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



Сегодня ведомство провело встречу с представителями молочной промышленности страны. Стороны говорили о совместных усилиях для обеспечения безопасности продукции. Производители сказали, что для этого постоянно внедряют новые стандарты качества. В свою очередь представители агентства продовольствия рассказали о планируемых в этом году проверках. В частности, планируется проверить в лаборатории около 1,2 тыс. образцов молокопродуктов:



300 проб проверят на наличие остатков ветеринарных препаратов и других загрязняющих веществ;

300 – на чистоту жира;

200 образцов исследуют на бруцеллез;

50 образцов сыра проверят на содержание стафилококкового энтеротоксина;

50 образцов сыра – на золотистый стафилококк;

100 образцов молока – на уровень афлатоксина М1;

20 проб молока и молочных продуктов (в том числе для детского питания) проверят на содержание свинца;

165 образцов проверят на наличие сальмонеллы и листерии.

В агентстве сказали производителям, что отбор проб должен осуществляться надлежащим образом и под их контролем.



Ведомство заверило, что строго контролирует качество молокопродуктов в Грузии. По их информации, за год проводится в среднем 10 тыс. инспекций и контроль охватывает всю цепочку – «от фермы до стола».



В 2024 году агентство провело 17 тыс. государственных проверок, уровень нарушений составил 3,2%.



За последние недели молочную отрасль страны потрясли уже несколько скандалов. Журналисты выяснили, что в прошлом одна из крупнейших ферм страны, «Кварлис бага», использовала куриный помет для кормления коров.



Не успел скандал утихнуть, 3 апреля агентство продовольствия сообщило, что в пяти образцах молока бренда «Соплис нобати» зафиксировали превышение нормы афлатоксина М1 — это опасный токсин, большие дозы которого способны вызывать онкологоческие заболевания.



Агентство подчеркивает, что информирует общественность о всех нарушениях, а при малейшем подозрении изымает всю продукцию из продажи.





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