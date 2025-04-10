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Израильский бизнес приобретает «Georgian Beer Company»
10.04.2025 21:09
Грузинский холдинг «Daily Group» и израильская производственная корпорация «Tempo Beverages» оформили соглашение о партнерстве. Сообщается, что компания из Нетании (основанная ещё в 1952 году) приобретет 60% долю дочерней структуры холдинга — «Georgian Beer Company».
Стоимость сделки составляет сумму в размере 57 миллионов долларов. Речь идет о приобретении доли крупного грузинского производителя пива и безалкогольных напитков, выпускающего готовую продукцию под марками «Zedazeni», «RC Cola», «Miller» и т. д. Соглашение о партнерстве также предусматривает создание совместного предприятия в Азербайджане. Помимо приобретения доли грузинского производственного предприятия «Tempo Beverages» обязуется обеспечить его лицензией на право розлива пива под маркой «Heineken».
Как отметили в «Daily Group» компания «Tempo Beverages» контролирует порядка 40% израильского рынка алкогольных и безалкогольных напитков всех категорий. На основе соответствующих лицензий она выпускает в Израиле продукцию таких известных марок, как «Heineken», «Paulaner», «Pepsi», «XL» и т.д.
Следует отметить, что это уже второе поглощение крупного грузинского производителя пива крупным иностранным капиталом. Ранее 80% долю грузинской компании «Global Beer Georgia» приобрела голландская корпорация «Royal Swinkels».
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