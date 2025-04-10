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США объявили о новом размере пошлины для Китая - 145%
10.04.2025 23:54
Пошлины для Китая теперь «фактически составляют 145%». Об этом заявил Белый дом, сообщает CNBC.
Представитель Белого дома указал, что это идет «в дополнение к 20% пошлины на фентанил», который Трамп ранее ввел для Китая.
Накануне Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%, для остальных стран ставки были снижены до 10% сроком на три месяца, поскольку они, в отличии от Пекина, не ввели ответных мер.
«Фентаниловую пошлину» президент США наложил на Китай в начале апреля: ее ставка была 10-процентной, но добавившись к прежде введенным 10%, общая сумма пошлин против Китая в тот момент выросла до 20%.
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала заявление об отставке с должности по собственному желанию. Об этом "Суспільному" сообщил 10 апреля представитель Госдепартамента США.
"Она была послом в Украине три года. Это длительное время в зоне боевых действий", – отметили в Госдепе.
Перед этим CBS News сообщил, ссылаясь на источники, что Бринк намерена покинуть пост. Источники СМИ отмечали, что ее увольнение связано "с необычным сочетанием личных и политических проблем", среди которых и недавние сокращения в USAID. Как объяснил СМИ, Госдеп США определил украинскую столицу для послов как "несопровождаемый пост", поэтому Бринк в Киеве без семьи.
По данным канала, она уже просила госсекретаря США Марко Рубио об отставке в январе, но тогда он отклонил просьбу посла, намереваясь оставить ее на должности.
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