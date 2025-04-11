

В рамках мероприятий Starring Georgia в этом году Грузию посетит беспрецедентное количество туристов

11.04.2025 17:28





В рамках Starring Georgia в этом году в Грузии ожидается беспрецедентное количество туристов. Только на концерт Джастина Тимберлейка Тбилиси посетят до 20 000 туристов, что превышает общее количество музыкальных сезонов за последние два года. Об этом сообщает Starring Georgia.



Как отмечается в информации, согласно статистике проданных билетов, интерес любителей музыки, проживающих в зарубежных странах, растет не только к концертам Джастина Тимберлейка, но и к концертам других артистов, уже анонсированных Starring Georgia — Guns N’ Roses и Empire Of The Sun.



«В этом году особый интерес проявляют любители музыки из европейских стран, таких как Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Франция, Швеция, Хорватия, Болгария. На концерт Тимберлейка приедет много туристов, в том числе из США и Канады. Кроме того, будет достаточно большое количество туристов из стран постсоветского пространства, среди которых в этом году лидируют Казахстан, Армения и Азербайджан. Также нашу страну посетят туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Катара.



Примечательно, что в этом году был необычайно высокий интерес со стороны таких стран, как Япония, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и другие.



Примечательно также, что все 55 000 билетов на концерт американской суперзвезды Джастина Тимберлейка были распроданы за рекордные шесть часов. Билеты приобрели около 35 000 клиентов из Грузии.



Если за два последних успешных сезона Starring Georgia Грузию посетили 18 750 туристов, то в этом году их число будет намного больше, что внесет значительный вклад в улучшение экономики Грузии. В этом году «Звездопад» откроется концертом Guns N’ Roses, запланированным на 30 мая в «Цицинатела», что означает, что сезон начнется в мае. Гостиничный бизнес станет более активным, что, в свою очередь, приведет к активизации других секторов, связанных с питанием, транспортом и туризмом. Активизируется местный малый и средний бизнес, предлагающий свои услуги десяткам тысяч туристов.



Если говорить о цифрах, то на примере последних двух лет можно сказать, что в рамках мероприятий, организованных Starring Georgia, доход, полученный только от иностранных туристов, составил более 60 миллионов лари.



В конечном итоге за два года Starring Georgia объединил 125 000 любителей музыки, а в мае прошлого года ему удалось дважды в нетуристический сезон привлечь в Шекветили грузинских и иностранных гостей. Самое главное, что эти цифры намного ниже тех, которые мы могли бы ожидать в этом году», — говорится в информации Starring Georgia.





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