

Накопительной пенсией к 31 марта воспользовались 17 942 человека

11.04.2025 20:15





По данным Пенсионного агентства, численность участников пенсионной системы составляет один миллион 604 тысячи человек.



Агентство сообщает, что по состоянию на 31 марта 2025 года накопительной пенсией воспользовались 17 942 человека, им было выдано 74,9 млн лари в качестве пенсий.



«Стоимость пенсионных активов составляет 6,5 млрд лари, в том числе генерированная прибыль превышает 1,55 млрд лари», — говорится в информации Пенсионного агентства.







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