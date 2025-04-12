

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузия вместе с Турцией изменили всю карту региона

12.04.2025 17:41





Посредством нефте- и газопроводов Азербайджан и Грузия совместно с Турцией изменили всю карту региона, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на дипломатическом форуме в Анталье.



По его словам, среди элементов внешней политики Азербайджана наилучшим способом обеспечения безопасности и процветания являются хорошие отношения с соседними странами.



«Среди элементов внешней политики Азербайджана наилучшим способом обеспечения безопасности и процветания являются хорошие отношения с соседями и, конечно же, экономическая интеграция. Я имею в виду не только транспорт, транзит, но и энергетические проекты, электроэнергию, кабели и т. д. Таким образом, это то, что делает вас взаимозависимыми с соседними странами в хорошем смысле.



Это то, что Азербайджан успешно реализовал со всеми соседними странами. Когда мы говорим о среднем коридоре Восток-Запад, который, например, Азербайджан и Грузия сделали вместе с Турцией, это событие изменило всю карту региона. Крупные нефте- и газопроводы, самый последний приме — транспортный коридор Восток-Запад. Это позитивно сказывается на благосостоянии наших людей и обществ», — сказал Байрамов.







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