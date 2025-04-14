|
|
|
В Тбилиси планируется строительство нового района
14.04.2025 15:40
Рядом с районами Сабуртало и Ваке, на территории нынешней дороги к дачному поселку Напетвреби, хотят построить новый район.
Дочерняя компания крупного застройщика ANAGI под названием ANAGI COLLAB занимается комплексным аутсорсингом работ, связанных с недвижимостью.
Планируется построить «самодостаточный район», в котором будет всё — жильё, образовательные, спортивные, культурные и социальные учреждения и пространства для отдыха. Авторы уверяют, что такой проект разгрузит дороги столицы и повысит уровень жизни ее жителей.
Строительство планируют на площади 62 гектаров, но другие детали, например информация о том, когда начнется строительство, неизвестны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна