

В Тбилиси планируется строительство нового района

14.04.2025 15:40





Рядом с районами Сабуртало и Ваке, на территории нынешней дороги к дачному поселку Напетвреби, хотят построить новый район.



Дочерняя компания крупного застройщика ANAGI под названием ANAGI COLLAB занимается комплексным аутсорсингом работ, связанных с недвижимостью.



Планируется построить «самодостаточный район», в котором будет всё — жильё, образовательные, спортивные, культурные и социальные учреждения и пространства для отдыха. Авторы уверяют, что такой проект разгрузит дороги столицы и повысит уровень жизни ее жителей.



Строительство планируют на площади 62 гектаров, но другие детали, например информация о том, когда начнется строительство, неизвестны.





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