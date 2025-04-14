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Крупный казахский Freedom Holding проявляет интерес к финансовому сектору Грузии
14.04.2025 21:12
Президент Национального банка Грузии Натия Турнава провела рабочую встречу с руководством Freedom Holding Corp.
Freedom Holding — крупный розничный, брокерский и инвестиционный банк в Центрально-Азиатском регионе. Холдинг предлагает клиентам как традиционные банковские, так и инновационные финансовые услуги. Холдинговая компания базируется в Неваде, США. Головной офис находится в Алматы, Казахстан. Акции Freedom Holding торгуются на бирже Nasdaq Capital Market.
Freedom Holding заинтересован в развитии своей деятельности в Грузии путем предоставления как банковских, так и брокерских услуг. На рабочей встрече обсуждались вопросы привлекательной инвестиционной среды в финансовом секторе Грузии. Представителям казахстанского холдинга была предоставлена информация о законодательной базе и надзорной политике.
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