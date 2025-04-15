

Мэрия Батуми планирует провести день города 3 и 4 мая

15.04.2025 18:15





Мэрия Батуми планирует провести праздник «Батумоба 2025» 3 и 4 мая. На организацию мероприятия в городском бюджете предусмотрено 141 225 лари. На данный момент неизвестно, кто примет участие в празднике, также пока не раскрыта информация о гонорарах.



Как и в прошлом году, основное празднование планируется в Старом бульваре, рядом с Летним театром.



Культурный центр Батуми объявил два тендера на организацию мероприятия:



▪️ Первый тендер — на сумму 103 050 лари — включает организацию выставочного пространства (торговые павильоны), декоративных элементов, подиумов, фотозоны, детского уголка, услуг face painting, кейтеринга, транспорта, установки шатров, сценических декораций, баннеров, пуфов и прочего.

В этом тендере компания «Креатив-груп» предложила свои услуги за 81 810 лари. Пока контракт не подписан.



▪️ Второй тендер — на сумму 38 175 лари — охватывает предоставление LED-экрана, DJ-оборудования, организацию DJ-концерта и техническое обеспечение.

Компания «GT Holding» предложила выполнить услуги за 26 475 лари. С ней контракт также пока не подписан.



Для сравнения, на «Батумобу» в 2024 году из городского бюджета было потрачено около 300 000 лари, включая организацию и гонорары артистам.





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