

Грузия расширяет авиасообщение перед началом туристического сезона

15.04.2025 18:21





Грузинские авиационные власти сообщили о расширении международных рейсов и увеличении числа авиакомпаний в стране.



С сегодняшнего дня венгерская лоукост-компания Wizz Air возобновила прямые регулярные рейсы из Кутаиси в Гамбург с частотой два раза в неделю.

Кроме того, с 29 апреля компания запускает рейсы в Мадрид, а с 3 июня – новый маршрут в Лион.



Всего из Кутаиси совершаются прямые рейсы в 32 направления по 18 странам, из которых 24 — европейские.



С 12 апреля французская авиакомпания Transavia France начала выполнять прямые рейсы по маршруту Париж (Орли) – Тбилиси дважды в неделю. Авиакомпания входит в группу Air France – KLM.



Подразделение Lufthansa Group – авиакомпания Edelweiss – начала полёты из Цюриха в Тбилиси. Рейсы выполняются два раза в неделю на самолётах Airbus A320.



Ранее британский лоукостер easyJet начал выполнять рейсы в Тбилиси из трёх городов:



Лондон (Лутон)

Милан (Мальпенза)

Женева



На грузинский рынок также вернулась национальная авиакомпания Великобритании – British Airways. С апреля рейсы по маршруту Лондон (Хитроу) – Тбилиси выполняются четыре раза в неделю.



Возобновляются и сезонные чартерные рейсы авиакомпании Korean Air между Инчхоном (Южная Корея) и Тбилиси. Полёты запланированы на следующие даты: 11 и 25 мая, 8 и 22 июня, 6 июля. Компания уже выполняла аналогичные рейсы в 2018–2019 и 2023 годах.



Как ранее писало «Эхо Кавказа», с 15 июня 2025 года авиакомпания Air Serbia начнёт выполнять прямые рейсы из Белграда в Тбилиси.



Грузинская Georgian Airways летом планирует запустить рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом, а также в Рим, Милан и Форли.



Российская Red Wings также расширяет полёты в Грузию. При этом грузинские ведомства не сообщают о выдаче разрешений российским авиакомпаниям или запуске новых рейсов.





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