

Объём денежных переводов в Грузию вырос

15.04.2025 21:06





По данным Нацбанка, в марте в страну отправили $291,86 млн, — это на 3,89% больше, чем годом ранее, тогда в Грузию было отправлено $280,96 млн.



При этом около 45% или $131,5 млн было отправлено из стран Евросоюза, что на 12% больше, чем в марте прошлого года. Из других стран в Грузию перевели $160,36 млн или 55%.



Топ-10 стран по денежным переводам (в скобках доля от общего объёма и разница с мартом 2024 года):



США — $55,1 млн (18,85% и +21,7%)

Италия — $50,46 млн (17,29% и +7,06%)

Россия — $37,84 млн (12,97% и -29,06%)

Греция — $24,45 млн (8,38% и +14,79%)

Германия — $24,34 млн (8,34% и +19,16%)

Израиль — $21,47 млн (7,36% и +1,81%)

Турция — $8,62 млн (2,95% и +3,51%)

Кыргызстан — $6,59 млн (2,41% и +154,83%)

Испания — $6,96 млн (2,39% и +22,29%)

Казахстан — $6,59 млн (2,26% и -44,26%)



Из Грузии за рубеж было отправлено $32,1 млн, что на 8,5% больше аналогичного показателя в марте 2024 года ($29,6 млн).





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