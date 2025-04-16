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ГЖД добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля


16.04.2025   12:53


Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля. Об этом ГЖД сообщает в социальных сетях.

Дополнительные рейсы запланированы на пасхальные праздники.

«В связи с праздником Пасхи Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля.

Тбилиси-Батуми

Отправление: 10:35

Прибытие: 16:10

Батуми-Тбилиси

Отправление: 18:30

Прибытие: 23:47

Билеты можно приобрести на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах Грузинской железной дороги, а также у компаний-партнеров Грузинской железной дороги», — пишет Грузинская железная дорога.


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