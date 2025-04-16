

ГЖД добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля

16.04.2025 12:53





Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля. Об этом ГЖД сообщает в социальных сетях.



Дополнительные рейсы запланированы на пасхальные праздники.



«В связи с праздником Пасхи Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля.



Тбилиси-Батуми



Отправление: 10:35



Прибытие: 16:10



Батуми-Тбилиси



Отправление: 18:30



Прибытие: 23:47



Билеты можно приобрести на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах Грузинской железной дороги, а также у компаний-партнеров Грузинской железной дороги», — пишет Грузинская железная дорога.







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