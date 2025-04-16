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ГЖД добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля
16.04.2025 12:53
Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля. Об этом ГЖД сообщает в социальных сетях.
Дополнительные рейсы запланированы на пасхальные праздники.
«В связи с праздником Пасхи Грузинская железная дорога добавляет рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 18 и 19 апреля.
Тбилиси-Батуми
Отправление: 10:35
Прибытие: 16:10
Батуми-Тбилиси
Отправление: 18:30
Прибытие: 23:47
Билеты можно приобрести на нашем сайте, через терминалы быстрой оплаты, в кассах Грузинской железной дороги, а также у компаний-партнеров Грузинской железной дороги», — пишет Грузинская железная дорога.
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