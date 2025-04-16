

США в три раза снизили сумму «долга» Украины за военную помощь

16.04.2025 13:54





Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования по «долгу» Украины за американскую военную помощь, которая была предоставлена с начала полномасштабного вторжения России. Если раньше Белый дом настаивал на том, что Киев должен вернуть $300 млрд, то в ходе последних переговоров в Вашингтоне эта сумма была уменьшена примерно до $100 млрд, что близко к собственной оценке Киева, рассказали Bloomberg осведомленные источники.



Возврат этой суммы обсуждается в рамках сделки по полезным ископаемым. Как считают в администрации Трампа, соглашение должно стать компенсацией США тех средств, которые были предоставлены Киеву при президенте Джо Байдене. При этом Вашингтон рассматривает оказанную Украине помощь как вклад в будущий специальный инвестиционный фонд реконструкции, который планируется создать в рамках сделки, и отказывается брать на себя новые обязательства по инвестициям в него.



Очередные переговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых прошли 11–12 апреля. Собеседники Reuters говорили, что обстановка на встречах была враждебной из-за «максималистских» требований американской стороны. Однако глава Минфина США Скотт Бессент сказал Bloomberg, что переговоры близки к финалу — стороны могут достичь соглашения до 20 апреля. При этом Киев и Вашингтон должны были подписать договор еще зимой, но заключение сделки сорвалось из-за перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. После этого США предоставили Украине более жесткий вариант соглашения. В частности, Вашингтон потребовал в рамках договора «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты и права на закупку ресурсов в приоритетном порядке.



Ранее Зеленский заявлял, что Киев не собирается считать предоставленную военную помощь США «долгом» Украины. По его словам, Вашингтон оказал помощь Киеву на $100 млрд, но эти средства были грантами. Также он подчеркнул, что не будет подписывать соглашение с США по полезным ископаемым, если расплачиваться по нему должны будут «десять поколений украинцев».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





