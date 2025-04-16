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Назначаются четыре дополнительных рейса в Местиа и Амбролаури на Пасху
16.04.2025 15:53
Объединение аэропортов Грузии в связи со светлым праздником Пасхи будет означать четыре дополнительных рейса в Местиа и Амбролаури. Об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.
Дополнительные рейсы в местные аэропорты будут выполняться 17 и 22 апреля по следующему графику:
17 апреля: Натахтари – Местиа, отправление в 13:15, Амбролаури – Натахтари, отправление в 14:45.
17 апреля: Натахтари – Амбролаури, отправление в 16:30, Местиа – Натахтари, отправление в 17:45.
22 апреля: Натахтари – Местиа, отправление в 13:15, Амбролаури – Натахтари, отправление в 14:45.
22 апреля: Натахтари – Амбролаури, отправление в 16:30, Местиа – Натахтари, отправление в 17:45;
Стоимость билета в одну сторону из Натахтари в Местиа составляет 90 лари, а перелет из Натахтари в Амбролаури — 50 лари. Дети в возрасте от 0 до 3 лет путешествуют бесплатно, а дети в возрасте от 3 до 12 лет получают скидку 30%.
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