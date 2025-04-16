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Назначаются четыре дополнительных рейса в Местиа и Амбролаури на Пасху


16.04.2025   15:53


Объединение аэропортов Грузии в связи со светлым праздником Пасхи будет означать четыре дополнительных рейса в Местиа и Амбролаури. Об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Дополнительные рейсы в местные аэропорты будут выполняться 17 и 22 апреля по следующему графику:

17 апреля: Натахтари – Местиа, отправление в 13:15, Амбролаури – Натахтари, отправление в 14:45.

17 апреля: Натахтари – Амбролаури, отправление в 16:30, Местиа – Натахтари, отправление в 17:45.

22 апреля: Натахтари – Местиа, отправление в 13:15, Амбролаури – Натахтари, отправление в 14:45.

22 апреля: Натахтари – Амбролаури, отправление в 16:30, Местиа – Натахтари, отправление в 17:45;

Стоимость билета в одну сторону из Натахтари в Местиа составляет 90 лари, а перелет из Натахтари в Амбролаури — 50 лари. Дети в возрасте от 0 до 3 лет путешествуют бесплатно, а дети в возрасте от 3 до 12 лет получают скидку 30%.


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