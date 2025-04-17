

Министр экономики встретился с директором EBRD Тамашем Вожницом

17.04.2025 11:29





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с директором группы (Constituency) стран-членов Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) — Хорватии, Чехии, Венгрии, Словакии и Грузии — Тамашем Вожницом.



На встрече также присутствовали заместители министра Вахтанг Цинцадзе и Ираклий Надарешвили.



Стороны обсудили приоритетные направления деятельности EBRD в Грузии, а также текущие и перспективные проекты. Было отмечено, что банк является одним из крупнейших инвесторов в стране и оказывает помощь частному сектору Грузии в повышении его конкурентоспособности на международных рынках.



Первый вице-премьер ознакомил директора EBRD с текущими экономическими тенденциями в Грузии. Обсуждались процессы в различных секторах экономики страны. Особое внимание было уделено зеленой энергетике, транспорту и логистике, поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию фондового рынка, туризму, производству, индустрии информационных технологий, а также крупным инфраструктурным проектам, от развития которых в значительной степени зависит дальнейший экономический рост страны.



На встрече стороны также обсудили будущее сотрудничество между Грузией и EBRD и определили приоритетные направления.





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