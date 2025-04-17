

Стали известны бюджеты государственных театров Грузии

17.04.2025 20:14





Бюджет государственного «Нового театра» им. Васо Абашидзе, худрука которого уволили из-за продолжительной забастовки, составил 3,9 млн лари ($1,4 млн) в 2025 году. Об этом пишет bm.ge.



Структура бюджета «Нового театра»:

На заработную плату сотрудников театра выделено 1,6 млн лари.

На товары и услуги – 1,7 млн лари. Сюда входят, например, расходы на декорации, костюмы, аренду оборудования, техническое обслуживание, коммунальные услуги и прочее.



Законодательно разрешенные доходы театра составляют 2,7 млн лари. Это означает, что соответствующую сумму театр имеет право самостоятельно зарабатывать (например, за счет продажи билетов, аренды помещений, спонсорства и т.п.).

Бюджет «Нового театра» один из самых больших среди других государственных театров страны. Опережают его только Театр Руставели и Тбилисская опера. Во многом это объясняется тем, что у труппы большие кассовые сборы.



Бюджеты других театров:

Тбилисский государственный академический театр имени Шота Руставели — 4,8 млн лари;

Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили — 4 млн лари;

«Новый театр» имени Васо Абашидзе — 3,9 млн лари;

Тбилисский государственный театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе — 3,8 млн лари;

Тбилисский академический театр имени Коте Марджанишвили — 3,7 млн лари;

Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова — 2,3 млн лари;

Кутаисский государственный театр оперы и балета имени Мелитона Баланчивадзе — 2,1 млн лари;

Кутаисский государственный драматический театр имени Ладо Месхишвили – 1,9 млн лари;

Тбилисский государственный театр киноактеров имени Михаила Туманишвили — 1,7 млн лари;

Тбилисский государственный профессиональный театр кукол — 1,7 млн лари;

Озургетский государственный драматический театр имени Александра Цуцунава — 1,2 млн лари;

Горийский государственный драматический театр имени Георгия Эристави – 1,1 млн лари;

Телавский государственный драматический театр имени Важа-Пшавела — 935 тыс. лари;

Зугдидский государственный драматический театр имени Шалвы Дадиани — 754 тыс. лари;

Зестафонский государственный драматический театр имени Ушанги Чхеидзе – 550 тысяч лари.

16 апреля Минкультуры Грузии объявило об увольнении режиссера Давида Доиашвили с должности худрука «Нового театра». Там заявили, что Доиашвили не выполняет свои обязательства, из-за чего творческий процесс в театре был приостановлен на месяцы, несмотря на постоянное финансирование из государственного бюджета.



«Новый театр» бастует уже почти пять месяцев. Труппа под руководством Доиашвили прекратила давать спектакли, после задержания своего актера Андро Чичинадзе. Его обвиняют в участии в беспорядках во время протестной акции в Тбилиси, ему грозит до 6 лет тюрьмы.



Требуя освобождения Чичинадзе и еще нескольких десятков задержанных критиков «Грузинской мечты», «Новый театр» запустил «Протестный манифест» — это постановка, с которой труппа проводит митинги в разных городах Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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