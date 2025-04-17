

США отказались возобновлять авиасообщение с Россией

17.04.2025 22:44





США отказались от российского предложения возобновить прямое авиасообщение между странами и настаивают, что этому должно предшествовать перемирие в Украине. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» в четверг сообщил помощник президента Юрий Ушаков.



«Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение», — сказал Ушаков.



Он добавил, что также нет подвижек по вопросу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. «Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», — сказал Ушаков.



После начала войны в Украине США и Евросоюз закрыли небо для российских авиакомпаний, а в ответ Москва ввела аналогичные запреты для перевозчиков из 36 стран, требуя специального разрешения от Росавиации или МИДа.



Возобновить перелеты российская делегация впервые предложила США в ходе переговоров в Стамбуле 27 февраля. Этот же вопрос обсуждался в начале апреля, когда в Вашингтон летал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения», — говорил Дмитриев после переговоров со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.



27 марта новый посол России в США Дарчиев заявил, что планирует «предметно заняться» вопросами восстановления авиасообщения между странами и упрощения визовых процедур для граждан. Он утверждал, что практическая работа в этом направлении уже началась и «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать».



Глава Госдепа Марко Рубио вскоре после визита Дмитриева в Вашингтон заявил, что «ничего не слышал» о планах вернуться к прямым перелетам между РФ и США. «Не знаю, кто будет летать, если так много россиян под санкциями», — добавил он.





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