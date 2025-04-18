

Грузия и Китай подписали разрешение на поставку грузинского меда на китайский рынок

18.04.2025 13:36





В Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем. Заседание прошло под сопредседательством первого вице-премьера Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили и заместителя министра коммерции Китайской Народной Республики Линь Цзи.



В рамках заседания были обсуждены ключевые вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами. Согласно повестке дня комиссии, стороны рассмотрели перспективы углубления свободной торговли между Грузией и Китаем, инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах транспорта, логистики, энергетики, информационных технологий и инноваций, туризма, сельского хозяйства и других направлениях. Члены комиссии также обсудили вопросы, связанные с прямыми авиарейсами между двумя странами. Одной из тем обсуждения стало значение «Среднего коридора» и роль Грузии в его развитии.



«Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем значительно укрепило двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Грузия стала первой страной в регионе, которая установила режим свободной торговли с Китаем, что подчеркивает стратегическую значимость Грузии как торгового партнёра и транзитного хаба», — заявил первый вице-премьер в своём выступлении.



Министр экономики и устойчивого развития ознакомил членов китайской делегации с основными экономическими показателями Грузии, инвестиционной средой, а также с текущими крупными транспортно-инфраструктурными проектами. Он подчеркнул, что наличие безвизового режима способствует дальнейшему развитию партнёрства между Грузией и Китаем, укреплению бизнес-связей и экономического сотрудничества. По информации Левана Давиташвили, по данным 2024 года, товарооборот между странами по сравнению с прошлым годом вырос на 17% и составил 1,92 миллиарда долларов США. По объёму торгового оборота Китай занял 4-е место среди крупнейших торговых партнёров Грузии.



По завершении заседания Леван Давиташвили и Линь Цзи подписали протокол 9-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем. В рамках комиссии также было подписано разрешение на экспорт грузинского мёда на китайский рынок. Кроме того, в ближайшие месяцы завершатся переговоры по протоколу о размещении на китайском рынке мяса птицы. Это станет дополнительной возможностью для Грузии впервые экспортировать в Китай продукцию, на которую существует высокий спрос.



Леван Давиташвили пригласил главу китайской делегации на 5-й форум «Шёлковый путь Тбилиси», который состоится 22–23 октября текущего года.







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