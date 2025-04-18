

Правительство Грузии во второй раз отсрочило выполнение инвестиционных обязательств компании «City Lofts»

18.04.2025 19:09





Согласно постановлению №539, опубликованному на сайте правительства, в 2021 году «City Lofts» получила по прямой продаже от государства здание бывшего грануляторного завода в Кутаиси общей площадью 5 926 кв.м. вместе с прилегающим несельскохозяйственным участком. Условием приватизации было вложение не менее 5 миллионов лари в развитие объекта. Позднее правопреемником «City Lofts» стала компания «Кутаисский завод».



Для продления срока исполнения обязательств правопреемник обязан представить безотзывную банковскую гарантию на 10% от объема инвестиций и уплатить 95 790 лари за изменение условий приватизационного договора. Эти меры должна реализовать Национальная служба государственного имущества.



Первоначально проект должен был быть реализован до июля 2024 года. Однако срок был сначала перенесён до июля 2025 года, а затем — до июля 2027 года. Причиной отсрочки названы проблемы с поставками оборудования и инфраструктуры со стороны иностранных подрядчиков, необходимых для создания гостиницы.



Компания «City Lofts» зарегистрирована в 2011 году и принадлежит основателю «Adjara Holding» Темуру Угуллава. Её правопреемник «Кутаисский завод» был учреждён в 2022 году и полностью принадлежит компании по управлению активами «Adjara Group». Обе структуры возглавляет Отар Беришвили.



Проект реновации предусматривает создание в здании бывшего завода пространства общего пользования — коворкинга, центра инноваций и площадки для проведения фестивалей. Этим направлением занимается подразделение D Block, ответственное за развитие формата совместных пространств в рамках «Adjara Group».





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