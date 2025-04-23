

Состоялось 9-е заседание Грузино-китайской совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству

23.04.2025 00:19





В Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной грузино-китайской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству под сопредседательством первого вице-премьера правительства «Грузинской мечты», министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили и заместителя министра коммерции Китайской Народной Республики Линь Чжи. Согласно официальному пресс-релизу Министерства экономики Грузии, разговор касался увеличения объемов торговли, транзитных коридоров и расширения доступа на рынки, включая новое соглашение об экспорте меда. Стороны также обсудили вопрос расширения прямого авиасообщения и подчеркнули стратегическую важность транзитного маршрута «Средний коридор» и роль Грузии в развитии этого маршрута.



«Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем значительно укрепило двустороннее торгово-экономическое сотрудничество», — заявил на встрече Давиташвили, — «Грузия стала первой страной в регионе, установившей режим свободной торговли с Китаем, тем самым подчеркнув стратегическую значимость Грузии как торгового партнера и транзитного узла».



Грузинскую сторону в работе комиссии представляли заместитель министра экономики и устойчивого развития правительства «Грузинской мечты» Геннадий Арвеладзе, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили, первый заместитель министра здравоохранения Ираклий Сасания, заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Лаша Долидзе, а также посол Грузии в Китайской Народной Республике Паата Каландадзе и президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертаия.



Давиташвили подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг 1,92 млрд долларов США, что на 17% больше, чем в предыдущем году. В результате Китай стал четвертым по величине торговым партнером Грузии.



Подчеркивая восстановление Грузии после пандемии, Давиташвили заявил, что Грузия сохранила макроэкономическую стабильность, а средний темп экономического роста в 2024 году составил 9,7%.



После встречи Давиташвили и Линь Чжи подписали протокол 9-го заседания совместной комиссии. В рамках работы комиссии также подписано разрешение на размещение грузинского меда на рынке Китая, а в ближайшие месяцы будут завершены переговоры по протоколу о размещении мяса птицы на рынке Китая.



«Леван Давиташвили пригласил главу китайской делегации на V Тбилисский форум Шелкового пути, который пройдет 22-23 октября текущего года», — говорится в пресс-релизе министерства.



В мае 2024 года вступило в силу Соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Китайской Народной Республикой, позволяющее гражданам Грузии находиться в Китае без визы до 30 дней. В 2023 году две страны официально установили стратегическое партнерство.



Источник: Civil Georgia

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