

В Чиатуре продолжается протест шахтеров

23.04.2025 12:12





Шахтёры дежурят круглосуточно, чтобы никто не смог вывезти марганец из города. Они по-прежнему требуют вмешательства государства в кризис, возникший между частной компанией и рабочими.



«У меня вопрос к власти: зачем вы участвуете в выборах? Зачем вы заявляете, что будете заботиться о стране, если вас не волнуют её проблемы и беды людей? Если вы не несёте ответственность перед страной и народом, зачем нам такая власть вообще? И зачем тогда выборы? Почему народ должен надеяться на вас? Зачем вы ведёте предвыборные кампании и обещаете что-то сделать, если вы абсолютно беспомощны? Если всё должно принадлежать кучке избранных и инвесторам, и именно они должны решать судьбу страны, города и людей?



Мы можем больше — можем мобилизовать больше людей и даже положить конец вашему правлению, потому что по всей Грузии народ вам противостоит. Вы бросили людей в беде, пожертвовали ими ради интересов единиц», — заявил шахтёр Мераб Саралидзе.



По словам протестующих, к ним пришёл неизвестный человек — Паата Модебадзе, представитель новой компании, который в угрожающей манере потребовал от них приступить к работе.

Он заявил, что уже "решил" вопрос с шахтами в Ткибули и теперь "решит" и с Чиатурой, добавив, что государство к шахтам отношения не имеет, так как всё уже продано.

По словам протестующих, он свободно входит и выходит из здания мэрии, и они не понимают, действует ли он от имени власти или по собственной инициативе. Вчера между ним и шахтёрами произошёл конфликт, сообщает Netgazeti



«Я обращаюсь к властям: мы не обсуждаем ни старое, ни новое руководство компании. Мы готовы сесть за стол переговоров с представителями власти, поговорить о проблемах, искать пути выхода. Перестаньте нас унижать, перестаньте сами себя позорить и не присылайте к нам посторонних. Соберитесь с силами, обратите на нас внимание и поговорите с нами по-человечески. Иначе нам придётся выступить против вас. Если вы — те, кто продаёт страну и народ, мы не позволим вам продать наш город и оставить людей голодными и без куска хлеба. Обратите внимание на нас, пока не стало слишком поздно — пока мы не пришли за вами», — заявил Саралидзе.



В январе 2025 года компания "Georgian Manganese", которой принадлежат все шахты в Чиатуре, приостановила работу и перевела сотрудников на частичную оплату. Однако даже эти выплаты — 60% от зарплаты, которые компания обязалась выплачивать после остановки производства — шахтёры не получают. По их словам, речь идёт о 5 000 работниках, из которых более 3 000 трудятся именно в Чиатуре.



7 марта компания «Chiatura Management Company» (CMC) распространила заявление, согласованное с «Georgian Manganese», в котором говорилось, что подземные работы в Чиатуре возобновлены не будут.





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