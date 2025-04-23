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рамп хочет запретить американским благотворительным организациям финансировать проекты за рубежом
23.04.2025 20:18
Президент США Дональд Трамп хочет запретить американским благотворительным организациям вообще финансировать проекты за рубежом, пишет New York Post.
Как отмечается в статье, большое количество крупных благотворительных организаций связаны с лицами, критикующими Трампа. В том числе это Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Чан Цукерберг и Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса.
В статье отмечается, что в случае реализации плана Трампа ограничения коснутся также религиозных организаций и благотворительных фондов, которые помогают жертвам стихийных бедствий и войн за рубежом.
В качестве примера приводится организация World Vision International, которая в 2023 году перевела более 70 миллионов долларов Украине, 11 миллионов долларов Мексике и 25 миллионов долларов Колумбии. Американский Красный Крест также входит в список таких организаций.
New York Post отмечает, что указ Трампа еще не доработан, так как в администрации идут споры.
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