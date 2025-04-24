

В первом квартале 2025 года Грузию посетили до миллиона иностранных туристов

24.04.2025 10:44





С января по март 2025 года Грузию посетили 958 947 иностранных туристов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это новый рекорд для первого квартала, сообщает Национальная администрация туризма.



В целом, включая нетуристические цели, за отчетный период иностранцы совершили в Грузию 1,3 миллиона визитов — на 1,1% больше, чем годом ранее.



Топ-10 стран по числу международных визитеров:

Турция – 225 265 визитеров (+11,5%);

Россия – 219 264 визитера (+1,8%);

Армения – 180 805 визитеров (-5,7%);

Израиль – 80 896 визитеров (+72,9%);

Азербайджан – 64 818 визитеров (+25,9%);

Иран – 26 859 визитеров (-6,8%);

Индия – 26 372 визитера (+27,7%);

Украина – 24 192 визитера (-1,4%);

Казахстан – 21 625 визитеров (-22,4%);

Беларусь – 17 377 визитеров (+0,8%).

Израиль продемонстрировал самый высокий рост. Прежде всего это обосновано прерыванием авиасообщения после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2024 года.



Также значительный рост зафиксирован из Китая (+40,1%, 13 875 визитеров) — благодаря введению безвизового режима и новым авиарейсам, Индии (+27,7%) и Иордании (+44,7%).



ЕС: снижение потока

Из стран Евросоюза в первом квартале Грузию посетили 73 886 человек — это на 4% меньше, чем в прошлом году. Падение наблюдается у 15 из 27 стран ЕС.



Наиболее ощутимое снижение у Польши (10,1 тыс. визитеров, -13,4%), Литвы (3,4 тыс. визитеров, -29,2%), Латвии (3,3 тыс. визитеров, -14,9%) и Эстонии (1,3 тыс., -17,8%).



Скорее всего, на туристов повлияла непростая политическая ситуация – балтийские государства заняли жесткую позицию по отношению правящей «Грузинской мечты». Они ввели санкции против десятков грузинских чиновников, которых называют ответственными за политические репрессии и насилие над мирными демонстрантами.



Несмотря на общий спад, некоторые государства увеличили число визитов:



Нидерланды – +22,3% (2,7 тыс.)

Словакия – +19,9% (1,2 тыс.)

Чехия – +16,9% (2,2 тыс.)

Италия – +10,1% (4,1 тыс.)

Германия остаётся лидером среди стран ЕС по числу визитеров — 10,2 тыс., но здесь также зафиксировано снижение (-7,2%).





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