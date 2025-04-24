

Давиташвили: Мы обсудили с Департаментом коммерции США подписание нового рамочного меморандума о сотрудничестве

24.04.2025 12:01





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Ашоком Пинто и обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.



Встреча состоялась в рамках визита первого вице-премьера в Соединенные Штаты Америки, в ней также принял участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.



По информации пресс-службы Министерства экономики, на встрече обсуждалась новая позитивная повестка дня и инициативы экономического сотрудничества между Грузией и США. Было рассмотрено торгово-экономическое сотрудничество как в двустороннем, так и в региональном разрезе.



«На встрече мы говорили об инициативах, которые, я думаю, интересны как для Грузии, так и для США. Это касается дальнейшего стимулирования торговли. Грузия – это не только небольшой потребительский рынок и торговый партнер для Америки, где продается американская продукция, но Грузия и Америка могут сотрудничать в более широком масштабе – Грузия является важным торговым хабом, и американская продукция в виде реэкспорта распределяется в страны Центральной Азии, Южного Кавказа и по всему региону. Следовательно, Грузия может быть очень интересным торговым партнером для Америки. Также, конечно, Америка – очень большой потребительский рынок, и для нашего экспорта Америка очень интересна», – заявил первый вице-премьер.



На встрече грузинская сторона выдвинула инициативу о подписании нового рамочного меморандума между двумя странами. Как отметил первый вице-премьер, в нем будут отражены инициативы, предложенные грузинской стороной американским партнерам, и которые будут конкретизированы и реализованы совместно с частным сектором.



«В этом году планируется визит грузинского бизнеса в Америку, который оценит инвестиционные возможности в Америке. Министерство торговли США будет активно участвовать в этом процессе и примет грузинские компании. Также во второй половине года, в сентябре, запланирована торговая миссия американцев в Грузию, в которой наше министерство также будет активно участвовать», – отметил Леван Давиташвили.



На встрече также обсуждалось сотрудничество в таких важных сферах, как транспорт, логистика и энергетика. Также было уделено внимание новым инициативам в сфере технологий, инноваций и стартапов.



«Я думаю, это направления, по которым мы должны разработать конкретные планы действий», – отметил первый вице-премьер.



В рамках визита первого вице-премьера в Америку уже состоялись встречи с представителями высокого уровня Государственного департамента США, Министерства финансов, а также Международного валютного фонда и Всемирного банка.







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