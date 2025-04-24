

Агентство конкуренции: Розничные цены на топливо в Грузии должны снизиться в мае

24.04.2025 14:22





Агентство конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) публикует результаты мониторинга рынка автомобильного топлива за первый квартал 2025 года.



Согласно отчету, в январе 2025 года наблюдался рост цен на бензин и дизельное топливо, а в феврале-марте – снижение. По информации агентства, рост розничных цен в январе в большинстве случаев был обусловлен увеличением себестоимости.



В агентстве отмечают, что цена на сырую нефть в апреле 2025 года дополнительно снизилась на 8-10% и сохраняет тенденцию к снижению.



«В условиях стабильности национальной валюты и сохранения тенденции снижения цен на сырую нефть/Platts на международных рынках, розничные цены в стране в краткосрочной перспективе (в мае) должны снизиться», – заявляют в агентстве.



По их информации, в 2024 году в страну 47 компаниями было импортировано 1 668 280 000 литров топлива. Доля трех крупнейших импортеров на уровне импорта составляет 44%, а доля пяти крупнейших импортеров – 62%. Рынок импорта низкоконцентрирован. За тот же период на розничном рынке функционировало 1238 автозаправочных станций, принадлежащих 383 компаниям. Доля пяти крупнейших компаний на соответствующем розничном уровне рынка составляет 66-67%, а совокупная доля сегмента малых сетей составляет 33-34%.







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