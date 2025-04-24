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В России запускают производство грузинских лимонадов «Натахтари»
24.04.2025 16:08
Пивоваренная компания AB InBev Efes запускает производство одного из самых популярных грузинских лимонадов «Натахтари» на своих заводах в Иваново и Омске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Напиток разливают в стеклянные бутылки объемом 0,5 л, а также в пластиковые бутылки на 1 и 1,5 литра. Российская линейка представлена четырьмя вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа.
В компании объяснили, что запуск обусловлен ростом спроса на безалкогольные газированные напитки в России, стремлением сделать бренд доступнее для местных потребителей, а также необходимостью гибко управлять ассортиментом и логистикой. Также, по их оценке, локальное производство обеспечит стабильные поставки, снизит издержки и принесет бюджету РФ около 1 млрд рублей уже в первый год.
Лимонад «Натахтари» начал выпускаться в Грузии в 2005 году компанией «Ломиси», которая в 2008 году полностью перешла в собственность турецкой Anadolu Efes. В Грузии бренд также выпускает пиво и занимает лидирующие позиции на местном рынке.
В России доля «Натахтари» в сегменте безалкогольных газированных напитков составляет пока лишь 0,6%, однако бренд уже входит в топ-20 самых популярных в категории.
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