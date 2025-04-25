

Агентство конкуренции изучает деятельность 8 фармацевтических компаний

25.04.2025 17:22





Агентство конкуренции и защиты прав потребителей проводит дознание в отношении восьми фармацевтических компаний по факту предположительного злоупотребления доминирующим положением на фармацевтическом рынке.



Дело касается установления несправедливых цен закупки и продажи медикаментов.



Об этом глава агентства Ираклий Леквинадзе рассказал в парламентском комитете по правам человека, где представил ежегодный отчет.



Согласно отчету, речь о следующих 14 медикаментах: Офлаб - Оз, Иорил - 10, Хизин, Флоксазол, Адазал Нео, Арипрада, Зинасен, Лорникус, Эритромицин, Лютеина, Бисептол, Трепарин.



Как отметил Леквинадзе, речь идет о наценке в 200% и более.



По его информации, результаты исследования станут известны в сентябре.





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