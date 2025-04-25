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Агентство конкуренции изучает деятельность 8 фармацевтических компаний


25.04.2025   17:22


Агентство конкуренции и защиты прав потребителей проводит дознание в отношении восьми фармацевтических компаний по факту предположительного злоупотребления доминирующим положением на фармацевтическом рынке.

Дело касается установления несправедливых цен закупки и продажи медикаментов.

Об этом глава агентства Ираклий Леквинадзе рассказал в парламентском комитете по правам человека, где представил ежегодный отчет.

Согласно отчету, речь о следующих 14 медикаментах: Офлаб - Оз, Иорил - 10, Хизин, Флоксазол, Адазал Нео, Арипрада, Зинасен, Лорникус, Эритромицин, Лютеина, Бисептол, Трепарин.

Как отметил Леквинадзе, речь идет о наценке в 200% и более.

По его информации, результаты исследования станут известны в сентябре.


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