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Агентство конкуренции изучает деятельность 8 фармацевтических компаний
25.04.2025 17:22
Агентство конкуренции и защиты прав потребителей проводит дознание в отношении восьми фармацевтических компаний по факту предположительного злоупотребления доминирующим положением на фармацевтическом рынке.
Дело касается установления несправедливых цен закупки и продажи медикаментов.
Об этом глава агентства Ираклий Леквинадзе рассказал в парламентском комитете по правам человека, где представил ежегодный отчет.
Согласно отчету, речь о следующих 14 медикаментах: Офлаб - Оз, Иорил - 10, Хизин, Флоксазол, Адазал Нео, Арипрада, Зинасен, Лорникус, Эритромицин, Лютеина, Бисептол, Трепарин.
Как отметил Леквинадзе, речь идет о наценке в 200% и более.
По его информации, результаты исследования станут известны в сентябре.
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