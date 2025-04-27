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Глава НБГ приняла в Вашингтоне участие во встрече женщин-руководителей центральных банков
27.04.2025 16:20
В рамках Весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в США Натия Турнава приняла участие во встрече женщин-глав центральных банков разных стран, организованной Всемирным банком.
Встреча была посвящена гендерным вопросам, финансовой интеграции женщин в общество и экономическую деятельность, их растущей роли, а также расширению прав и возможностей женщин в регионе Европы и Центральной Азии.
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