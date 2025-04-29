

47% населения испытывает трудности с приобретением основных продуктов питания - ACTR

29.04.2025 13:59





На фоне местной и глобальной политической напряженности вопрос экономической стабильности приобретает в Грузии особое значение. По данным опроса общественного мнения, проведенного ACTR, в ходе которого изучалось отношение населения Грузии к ожиданиям экономического кризиса и приоритетам расходов, очевидно, что ожидания экономического кризиса в обществе высоки:



Более половины населения Грузии — 56% — считают, что финансовый кризис в стране либо уже начался, либо начнется в ближайшие 6 месяцев.



Исследование показало, что за последние 6 месяцев материальное положение 36% населения ухудшилось.



«Похоже, страх относительно экономического будущего — это не просто теоретическое ожидание, но и основанный на существующих реалиях», — отмечается в исследовании.



Согласно исследованию:



• 47% населения испытывают трудности с приобретением основных продуктов питания.

• Для 55% приобретение лекарств и медицинских услуг является проблемой.



Это свидетельствует о том, что ограниченность финансовых ресурсов критически влияет на повседневные, основные потребности людей, говорится в исследовании.



В условиях экономических трудностей становится особенно актуальным прояснить, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию и кто должен стать главным действующим лицом в процессе ее исправления. По данным опроса, 44% населения считают правительство ответственным за ухудшение условий жизни. Эта тенденция ясно свидетельствует о том, что общество воспринимает государство как основной субъект принятия решений и главную движущую силу изменений экономической ситуации. При этом 29% также берут на себя ответственность и отмечают, что внесли свой вклад в сложившуюся ситуацию, говорится в отчете.



Что касается поведения потребителей, то в ходе опроса были выявлены следующие результаты в ответ на вопрос о том, какие виды сокращения расходов они планируют осуществить.



В случае обострения экономических проблем население в первую очередь будет рассматривать сектор HORECA как объект снижения затрат. По результатам исследования:



• 30% населения планируют сэкономить на расходах на путешествия и отпуск,

• И 29% — в сторону развлечений.



«Эти цифры свидетельствуют о том, что сектор HORECA подвержен наибольшему риску потери клиентов в условиях углубляющегося финансового кризиса».



В условиях экономической нестабильности население определенных категорий по-прежнему сохраняет высокую покупательскую способность, что свидетельствует о стратегической важности этих услуг и продуктов.



• 68% респондентов заявили, что в ближайшие 6 месяцев, скорее всего, потратят деньги на товары для здоровья и личной гигиены.



Это подтверждает, что здоровье остается наивысшим приоритетом для населения.



Кроме того, 40% рассматривают расходы на образование, которые можно рассматривать как долгосрочные инвестиции в будущее. Это свидетельствует о желании части населения преодолеть экономическую нестабильность посредством профессионального развития.



• Наименьшие потребительские настроения наблюдаются в сфере финансовых инвестиций: только 16% рассматривают возможность вложения денег.



Данная тенденция отражает тот факт, что в условиях нестабильной экономической ситуации население менее склонно вкладывать средства в рискованные активы. В этих обстоятельствах удовлетворение основных потребностей и поддержание финансовой стабильности в повседневной жизни становятся особенно важными.



Наконец, очевидно, что среди населения существует ожидание экономического спада, что влияет на их финансовые планы и приоритеты расходов. «Основной акцент делается на основных потребностях для выживания, в то время как относительно нежизнеспособные сферы, такие как путешествия, отдых, развлечения, становятся менее приоритетными», — говорится в отчете.



Организация провела опрос «Ожидания экономического кризиса и приоритеты расходов в Грузии» среди 800 случайных взрослых жителей Грузии. Опрос проводился с 17 по 23 марта 2025 года. Статистическая погрешность данных в среднем не превышает 3,5%. Использованный метод – телефонный опрос.





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