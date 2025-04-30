

Минэкономики: Средний экономический рост в январе-марте 2025 года установлен на уровне 9,3 процента

30.04.2025 12:01





По данным министерства экономики и устойчивого развития, 2025 год начался с высокого роста экономической активности. В частности, экономический рост в январе 2025 года составил 11,1 процента, в феврале — 7,7 процента, в марте — 9,0 процента. Средний экономический рост за январь-март 2025 года определен на уровне 9,3%.



Как отмечают в ведомстве, высокий экономический рост в марте был поддержан позитивными тенденциями во внешней торговле и туризме. В марте 2025 года экспорт увеличился на 8,2% и составил 565,8 млн долларов США.



«В первом квартале 2025 года доходы от путешествий (туризма) увеличились на 2,3% в годовом исчислении и достигли рекордного объема в 826 миллионов долларов США в первом квартале.



В марте 2025 года оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 10,8% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6 270 единиц.



По оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых компаний, экономика Грузии остается устойчивой благодаря осмотрительной макроэкономической политике. По прогнозу МВФ, в среднесрочной перспективе – 2025-2030 годах – Грузия будет иметь самый высокий экономический рост среди стран региона и Европы, составив в среднем 5,2%», – говорится в сообщении Минэкономики в социальной сети.





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