

Подписано соглашение о создании инвестиционного фонда реконструкции США и Украины

01.05.2025 10:18





Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании инвестиционного фонда реконструкции США и Украины. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам работать сообща и инвестировать вместе, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности могут ускорить экономическое восстановление Украины.



Под руководством президента Дональда Дж. Трампа Министерство финансов и Международная корпорация финансирования развития США (DFC) будут работать вместе с правительством Украины над завершением управления программой и продвижением этого важного партнерства.



«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Как сказал президент, Соединенные Штаты привержены содействию прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп представлял это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон прочному миру и процветанию в Украине. И для ясности: ни одно государство или лицо, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет допущено к получению выгоды от восстановления Украины».



И Соединенные Штаты, и правительство Украины с нетерпением ждут скорейшей реализации этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа.





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