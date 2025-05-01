

Кобахидзе: расходы иностранных туристов в Грузии в первом квартале 2025 года выросли на 8,3%

01.05.2025 13:13





Расходы иностранных туристов в Грузии в первом квартале текущего года выросли на 8,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года, заявил Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности.



«Туризм является важной отраслью экономики, и, кроме того, туризм является одним из проявлений того, как работает экономика, и мы рады, что у нас есть положительная динамика и в этой сфере», — сказал Кобахидзе.



При этом он отметил, что «экономический прогресс невозможен без мира, безопасности и стабильности»:



«Вы помните, какие процессы мы пережили за последние несколько лет, и если бы не МВД, министр и каждый сотрудник полиции, стоящий на самом высоком уровне ответственности, мы бы не смогли сохранить стабильность и не имели бы таких показателей экономического роста.



Еще раз большое спасибо господину Вахтангу (Гомелаури). Также большое спасибо экономической команде. Наша обязанность сделать все возможное для дальнейшего развития страны», — сказал Кобахидзе.





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