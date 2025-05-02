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24,4% граждан России считаются резидентами Грузии - НБГ
02.05.2025 12:13
По состоянию на 31 марта 2025 года, 24,4% граждан России в Грузии считаются резидентами. Об этом мы говорится в исследовании Национального банка.
В исследовании отмечается, что, поскольку они считаются резидентами, их расходы в стране не включаются в доход, полученный от международных поездок.
«По состоянию на 31 марта 2025 года 24,4% граждан России в Грузии находились в Грузии более 1 года или намерены остаться в Грузии более 1 года. Согласно методологии Международного валютного фонда, они являются резидентами Грузии, и их расходы не включаются в доходы от международных поездок», — поясняется в анализе.
По данным Нацбанка, в первом квартале 2025 года Грузия получила от туризма 826 млн долларов США, а среди стран наибольшая доля — 17,17% (141,8 млн долларов США) приходится на Россию.
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